Chi è Francesco Procopio, il comico ospite a Stasera tutto è possibile

Chi è Francesco Procopio, il comico ospite a Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino in onda su Rai 2? Francesco Procopio è nato il 23 maggio 1969 a Napoli. E’ un attore e comico. Si forma da giovane presso il Teatro Comico Napoletano, lo stesso dove è nato anche Vincenzo Salemme. Il teatro è l’occupazione principale di Francesco, che per trent’anni vive e si dedica principalmente a questo, ma la sua passione per il palcoscenico non gli ha impedito di sperimentare anche altre forme di recitazione.

Francesco ha fatto qualche apparizione cinematografica a fianco di artisti come Biagio Izzo e Renato Carpentieri, che considera il suo papà artistico. Tra i suoi lavori più interessanti possiamo citare l’apparizione nel film Un’estate ai Caraibi (2009) di Carlo Vanzina, dove ha interpretato la parte di Antonio, Si accettano miracoli di Alessandro Siani (2015) e Arrivano i Prof al fianco di Claudio Bisio (2018).

Ma è sul piccolo schermo che arrivano le soddisfazioni più grandi: viene scelto per dare il volto al Dott. Anceschi ne L’Allieva e a Sergio Massaro in Un posto al sole, due delle più amate fiction italiane. Vita privata? Non sappiamo se Francesco Procopia abbia una fidanzata o moglie e se ha dei figli.