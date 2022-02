Francesco Paolantoni in ospedale per una tripla frattura: come sta?

Come sta Francesco Paolantoni? Molti fan dell’attore comico se lo stanno chiedendo dopo la notizie dell’incidente che gli ha procurato alcune fratture. Il comico napoletano, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha svelato di essersi infortunato riportando la frattura della tibia, del perone e del malleolo. Una tripla fattura importante per il comico che si è mostrato in un letto d’ospedale (è ricoverato al tso di Napoli) con la gamba immobilizzata. “Ma se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono o è proprio…”, ha chiesto nel video Francesco Paolantoni che non ha perso la sua vena ironica neanche in ospedale. Nel video, poi, ha mostrato per qualche secondo la gamba prima d’interrompere il filmato per l’ingresso nella stanza della dottoressa. Come si è fatto male Francesco Paolantoni? Come è riuscito a fratturarsi in un colpo solo tibia, perone e malleolo? Alle domande dei fan del comico napoletano non c’è ancora una risposta. Il comico infatti non ha svelato le dinamiche dell’incidente. L’infortunio, tuttavia, è molto importante e i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi.

A rischio Stasera tutto è possibile?

Visto il grave infortunio in molti hanno pensato che Francesco Paolantoni non potesse prendere parte al programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile dove è ospite fisso. Niente panico: l’attore ci sarà. Come già noto, ma confermato anche dal diretto interessato, le puntate del game show condotto da Stefano De Martino, sono registrate. Paolantoni quindi non mancherà di certo né stasera, 22 febbraio, né nelle prossime puntate.