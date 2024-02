Chi è Francesca Foglietti, la fidanzata de Il Tre, cantante in gara a Sanremo 2024

Chi è Francesca Foglietti, la fidanzata de Il Tre, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Il rapper, magari poco noto al grande pubblico, è invece amatissimo dai più giovani. Da un bel po’ è fidanzato con una ragazza, si chiama Francesca Foglietti, ma i due sono molto riservati sulla loro vita privata. Raramente infatti si lasciano andare a immagini private e preferiscono preservare la loro privacy.

Amano viaggiare e visitare le grandi città, ma sono spesso nella loro Roma o in estate al mare, come si evince da quanto pubblicato sui social. Francesca Foglietti è nata a Roma il 15 settembre 1998. Il vero nome de Il Tre è Guido Senia. I due hanno iniziato a pubblicare foto insieme nel 2020. La coppia ha postato alcuni scatti sui social e, a quanto pare, Francesca si è concessa alcuni viaggi in giro per il mondo proprio in compagnia del fidanzato rapper (sono presenti foto che li ritraggono insieme a Praga, Dublino e ad Amsterdam). Francesca Foglietti abita a Roma, ma non sono note ulteriori informazioni sul suo conto o sulla sua famiglia.

Romano è anche Il tre, classe 1997. Fin da giovanissimo si è imposto nella scena rap conquistando la vittoria alla competizione musicale One Shot Game e pubblicando i suoi primi mixtape (a partire dal 2015). Ha pubblicato in tutto due album (intitolati Ali e Invisibili) e ha ottenuto il Disco di Platino con il suo brano, Te lo prometto.