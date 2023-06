Chi è Francesca Alotta, la cantante ospite a Domenica In: età, anni, marito, malattia, figli, canzoni, carriera

Francesca Alotta è una nota cantante, ospite questo pomeriggio a Domenica In per l’ultima puntata di questa stagione. Una delle sue canzoni più celebri è senz’altro Non amarmi, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 1992, nella sezione Novità, in coppia con Aleandro Baldi. Classe 1968, è nata a Palermo. Figlia d’arte, inizia a cantare grazie alla spinta del padre, Filippo.

Francesca ha coltivato la sua passione per il canto iniziando come corista per diversi cantanti italiani. La svolta per la sua carriera arriva nel 1992 quando vince Sanremo nella sezione Novità con Non amarmi. Il brano farà parte del suo primo album, intitolato Francesca Alotta, insieme a Batticuore e Fragilità. Nello stesso anno prende parte a Domenica In come ospite fissa, e per questo è presente oggi in studio per celebrare i 30 anni dalla prima edizione del programma domenicale condotto da Mara Venier.

Nel 1997 è uscito l’album Buonanotte alla luna e nel 1999 è stata la protagonista del musical Cenerentola di Tony Cucchiara. Francesca Alotta negli ultimi anni ha preso parte a diverse trasmissioni televisive e reality, come Music Farm nel 2004, Ora o mai più nel 2018 e Tale e Quale Show nel 2021, classificandosi al secondo posto. Tra le sue imitazioni più riuscite quella di Mia Martini. In carriera ha collaborato con grandi artisti come Loredana Bertè. Nel 2021 ha pubblicato un nuovo album dal titolo Diversa.

Malattia, marito, figli, vita privata

Francesca Alotta ha raccontato avuto un tumore maligno all’utero molto esteso, per cui è stata operata d’urgenza: “Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso. Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”.

Per fortuna poi le cose sono andate bene: “Esperienze così terribili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova, ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno”. La cantante ha rivelato che solo nel momento in cui si rischia la vita si capisce quanto questa sia preziosa. Oggi Francesca Alotta vive il presente riversando il suo amore e l’istinto materno sui suoi cani.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che purtroppo ha perso un bambino, e che il suo ex marito la tradiva. Lei infatti ha raccontato: “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno”.

Francesca Alotta ha avuto altre storie negative, come quando un suo ex si è rivelato essere uno stalker: “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”.