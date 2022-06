Fox, la fine di un’epoca che ha cambiato la tv

Nel silenzio generale sta per chiudere FOX, il canale ad oggi unico rimasto di un pacchetto che ha fatto la storia della televisione satellitare in Italia e ha contribuito a rinnovarne il linguaggio, spesso ispirando la generalista. Perché se prima le reti a marchio FOX in onda su Sky erano parte dell’impero Murdoch insieme alla piattaforma che li ospitava, dal 2019 il mondo è cambiato. Con la vendita di Sky a Comcast e la cessione a Disney dell’asset intrattenimento della gloriosa 20th Century Fox (e della sua iconica fanfara) “lo squalo” australiano ha tenuto per sé il network originario negli USA, compreso il canale all news tanto caro ai conservatori.

Così Disney, rilevando le centinaia di reti internazionali FOX nel resto del mondo, compresa quella italiana, ha deciso di spegnerle dismettendo il marchio (i cui diritti rimangono però a Murdoch) e puntando sul proprio OTT: Disney+, lanciato per sfidare Netflix anche con la forza della library acquisita dagli Studios dopo questa fusione colossale. Il ragionamento è cristallino: come pura vetrina i canali lineari non hanno più molto senso. I tempi sono cambiati ed è con lo streaming che adesso si conquistano fette di mercato; per non tralasciare il fatto che da spettatori siamo tutti naturalmente più portati a guardare novità e produzioni originali con l’on-demand quando e quanto vogliamo, invece di rincorrere la vecchia idea di palinsesto.

Sky è corsa ai ripari e ha cominciato a reinventarsi, proponendo un modello di business ibrido che offre tecnologia e device oltre ai contenuti; ha rimpiazzato quindi i canali terzi con nuovi canali autoprodotti ma senza lo stesso impatto dei tematici FoxLife e FoxCrime, che non a caso per anni sono stati i più visti dell’intera Sky e con le migliori performance di ascolto. Anche ora che va verso la cancellazione, FOX rimane paradossalmente il brand più forte e identificativo di tutto il bouquet, perché nei suoi quasi vent’anni di vita non è stato solo la vera casa delle prime, con una selezione curatissima delle grandi serie tv americane, ma ha saputo imporre un proprio criterio estetico anche puntando su fenomeni come Lost, lanciando Grey’s Anatomy, consacrando The Walking Dead, producendo Boris, che da nicchia è diventato un cult straordinario che tornerà proprio su Disney+ a Ottobre.

FOX ha riempito le nostre giornate con l’animazione di Griffin e Simpson, ci ha fatto emozionare con la storia della famiglia di This is Us, ha affascinato con quel capolavoro che è American Horror Story di Ryan Murphy, ha spinto il genere comedy con Modern Family, ha fatto conoscere a tutti noi cosa fosse il binge-watching ben prima delle piattaforme, con le maratone di X Files e de Le Regole del Delitto Perfetto. Anche sul fronte format il team italiano ha saputo sperimentare con successo il genere factual, poi ripreso puntualmente dai competitors. Come dimenticare anche l’impatto di iniziative come FOXCircus a Milano, più di 50.000 fan per tre giorni live di anteprime e incontri con attori e ospiti per parlare di serie tv. Piccola nota personale: c’ero anche io, e la mia strada da lì si è incrociata fortunatamente più volte con questo prestigioso marchio, quando il Serialista è diventato uno special della rete. Sono venuto a contatto con professionisti straordinari, di talento, competenza e umanità che hanno fatto grande il canale e che hanno contribuito a lanciare e a far crescere Disney+ e il nuovo brand Star, che in qualche modo ne è l’evoluzione, o almeno mi piace pensare così. Per il resto, grazie FOX.