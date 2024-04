Perché Forte e Chiara non va in onda: il motivoù

Perché Forte e Chiara stasera, mercoledì 24 aprile 2024, non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: l’ultima puntata del programma di Rai 1 non andrà in onda. A renderlo noto è stata la Direzione Prime Time che nei giorni scorsi ha diramato una nota in merito: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”.

“La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1”. Il programma, inizialmente, era stato pensato per tre puntate: la prima il 10 aprile; l’ultima il 24. Ora lo stop. Al suo posto stasera – 24 aprile – andrà in onda Scusate se esisto, film con protagonista Paola Cortellesi.

Streaming e tv

