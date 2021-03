Forever Young: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Forever Young, film del 2016 diretto da Fausto Brizzi e co-sceneggiato dallo stesso Brizzi con Marco Martani ed Edoardo Falcone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta diverse storie tutte legate dalla mancata voglia di accettare il passare degli anni. L’avvocato Franco è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare che però sarà costretto a cambiare vita o quasi.

Angela è un’estetista di 48 anni e insieme alla sua migliore amica Sonia gestisce un centro benessere a Roma. Sonia è divorziata da Diego, ha un figlio di nome Luca e continua a godersi la vita andando in discoteca e divertendosi con i più giovani, mentre Angela è tuttora single. Angela decide di trovarsi un “toyboy” su suggerimento della sua migliore amica e si imbatte in un ragazzo ventenne che va all’università, conosciuto una sera quando lui le consegna la pizza a casa…

Diego è un noto DJ radiofonico di mezza età, divorziato da Sonia e padre di Luca. Un giorno viene avvisato dal capo della radio nonché migliore amico Giorgio che sarà affiancato nel suo programma da Nick, un promettente quanto prepotente youtuber sbarcato nel mondo radiofonico…

Giorgio è un cinquantenne capo della radio di Diego e suo migliore amico, e vive con la sua compagna di 22 anni di nome Marika, studentessa universitaria. Giorgio un giorno va dalla sua fisioterapista di 48 anni Stefania e scopre di avere molte cose in comune con lei, tra cui la passione per la musica anni ’80 e un cane.

Forever Young: il cast del film

Abbiamo la trama di Forever Young, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabrizio Bentivoglio: Giorgio

Sabrina Ferilli: Angela

Stefano Fresi: Lorenzo

Lorenza Indovina: Stefania

Lillo: Diego DJ

Claudia Zanella: Marta

Teo Teocoli: Franco

Nino Frassica: Sacerdote

Pilar Fogliati: Marika

Luisa Ranieri: Sonia

Emanuel Caserio: Luca

Francesco Sole: Nick

Massimo Morini: DJ Fuck Radio

Riccardo Rossi: Ing. Fracassi

Anna Pettinelli: se stessa

Zero Assoluto: loro stessi

Lucia Guzzardi:

Streaming e tv

Dove vedere Forever Young in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 21 marzo – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

