Follia ad alta quota: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Follia ad alta quota è il film in onda questa sera, sabato 4 settembre 2021, in prima visione su Rai 2 dalle 21.05. Si tratta di un avvincente thriller del 2020 diretto da Doug Campbell, con Allison McAtee, Marc Herrmann, Anna Marie Dobbins, Diane Robin, Damon K. Sperber e Zephani Idoko. Il film racconta di un uomo che vuole realizzare il suo sogno di diventare pilota, ma si ritrova intrappolato in una relazione davvero complicata con la sua istruttrice. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Follia ad alta quota? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Jake, un uomo insoddisfatto della sua vita: lavora infatti nell’azienda della suocera, ma crede che per lui sia arrivato il momento di voltare pagina. Per questo decide di realizzare il suo sogno e prendere il brevetto da pilota di aerei. Quando si iscrive alla scuola di volo, però, non si aspetta di trovare un’istruttrice come Tanya. La donna è molto affascinante, e fin da subito prova a sedurre il suo allievo. L’aspirante aviatore, dal canto suo, vuole rimanere fedele alla moglie, ma ben presto finisce per cadere tra le braccia dell’insegnante, complice il fatto che Annie sia del tutto contraria alla nuova passione del marito.

I due diventano amanti, ma l’istruttrice si rivela essere una donna crudele e squilibrata. Quando Jake si rende conto del male che sta causando ad Annie, comunica a Tanya di voler interrompere l’addestramento, ma quest’ultima reagisce in modo folle. Rapisce la ragazza, la porta in alta quota grazie alle sue abilità da pilota e prova ad ucciderla, così come farà con tutte le altre persone che ruotano intorno alla famiglia dell’uomo che pensa di amare.

Follia ad alta quota: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Follia ad alta quota? Il film, il cui titolo originale è Deadly Mile High Club, è diretto da Doug Campbell. Nel cast troviamo Allison McAtee (divenuta nota al grande pubblico, soprattutto negli Stati Uniti, grazie allo show The Haves and the Have Nots dell’Oprah Winfrey Network) nei panni dell’istruttrice, Marc Herrmann nel ruolo di Jake e Anna Marie Dobbins (Annie). Di seguito il trailer originale.

Streaming e tv

Dove vedere Follia ad alta quota in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 4 settembre 2021 – alle ore 21,05 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.