Perché Flavio Insinna ha la barba lunga: il motivo della scelta a L’Eredità

Perché Flavio Insinna, ancora una volta conduttore de L’Eredità, ha la barba lunga? Molti fan del programa e dell’attore vedendolo su Rai 1 se lo stanno chiedendo. La risposta potrebbe essere per una sua scelta estetica, ma non solo. Lo scorso settembre l’attore e conduttore è apparso su Rai 1 per condurre “Tutti a scuola”, il consueto appuntamento realizzato dalla Rai con il Ministero dell’Istruzione. Già in quell’occasione ha mostrato una folta barba. Look di cui ha parlato con Roberta Rei che lo ha preso in giro: “Un appunto te lo devo fare, questa barba non la capisco”. Insinna ha quindi risposto: “Non mi sarei mai presentato il primo giorno di scuola con la barba se non fosse per esigenze sceniche! È per un film! Ti pare che davanti al Presidente (Mattarella, ndr), alle scuole, mi sarei presentato così? Impossibile”. Dietro al nuovo look di Flavio Insinna quindi ci sarebbe un film. Non è però escluso che l’attore non decida di tenerla. Anche perché non gli sta affatto male.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Flavio Insinna ha la barba lunga, ma dove è possibile vedere le varie puntate de L’Eredità 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda tutti i giorni alle ore 18,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming (o in differita grazie alla funzione ondemand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.