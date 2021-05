First Man – Il primo uomo streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda First Man – Il primo uomo, film del 2018 diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer con protagonisti Ryan Gosling e Claire Foy. La pellicola, adattamento cinematografico della biografia ufficiale First Man: The Life of Neil A. Armstrong scritta da James R. Hansen e pubblicata nel 2005, narra la storia di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, e gli anni precedenti la missione dell’Apollo 11. Dove vedere First Man – Il primo uomo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 13 maggio 2021 – alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del telecomando del digitale terrestre).

First Man – Il primo uomo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming First Man – Il primo uomo, ma qual è la trama? Dopo aver subito il terribile lutto della perdita della figlia, Neil Armstrong entra alla NASA nel 1962. Dopo una carriera come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15 Armstrong, assieme a David Scott, aggancia in orbita il modulo Agena nel corso della missione Gemini 8. Dopo aver ricevuto la notizia della morte dell’equipaggio di Apollo 1 e dopo aver testato, sopravvivendo ad un incidente grazie al seggiolino eiettabile, il prototipo del modulo lunare, partecipa alla missione Apollo 11 e diviene, il 20 luglio 1969, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.