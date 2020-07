Firewall – Accesso negato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Firewall – Accesso negato, film del 2006 diretto da Richard Loncraine con nel cast Harrison Ford. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack Stanfield è il responsabile della sicurezza informatica alla Landrock Pacific Bank, dove ha progettato un efficientissimo software di sicurezza. Proprio per la sua ingegnosità e per il numero di clienti facoltosi, Stanfield viene costretto a derubare la banca per cui lavora come riscatto per la sua famiglia tenuta in ostaggio da un gruppo di malviventi, capitanati da Bill Cox, che in un primo momento si spaccia per un venditore di componenti ausiliari per banche. Durante la permanenza di Cox in casa sua, Stanfield capisce che tutto il piano era stato progettato al dettaglio: Cox aveva in mente di rubare 100 milioni di dollari dal software di sicurezza di Stanfield. In un primo momento, Stanfield si ritrova confuso ed indeciso se seguire gli ordini di Cox o tentare di ribellarsi, i cui tentativi non tarderanno ad arrivare: infatti, un primo tentativo avviene alle 21 di sera del secondo giorno di permanenza dei malviventi, quando Stanfield dice alla moglie Beth e ai suoi due figli Sarah e Andy di rimanere svegli, ed accendendo una macchina giocattolo creava interferenze con le telecamere di sicurezza impiantate dai malviventi. Il tentativo però è vano, e Stanfield si ritrova a dover sottostare agli ordini di Cox….

Firewall – Accesso negato: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Firewall – Accesso negato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Jack Stanfield

Paul Bettany: Bill Cox

Virginia Madsen: Beth Stanfield

Carly Schroeder: Sarah Stanfield

Jimmy Bennett: Andy Stanfield

Mary Lynn Rajskub: Janet Stone

Matthew Currie Holmes: Bobby

Robert Patrick: Gary Mitchell

Jennifer Kitchen: Wendy

Alan Arkin: Arlin Forester

Robert Forster: Harry Romano

Vince Vieluf: Pim

Kett Turton: Vel

Nikolaj Coster-Waldau: Liam

Vincent Gale: Willy

Eric Keenleyside: Alan Hughes

Candus Churchill: Betty

David Lewis: Rich

Zahf Paroo: Ravi

Beverley Breuer: Sandra

Ken Tremblett: Bob

Streaming e tv

Dove vedere Firewall – Accesso negato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

