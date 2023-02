Fiori sopra l’inferno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della seconda puntata, grazie a Marini Teresa recupera i sensi e insieme vanno alla scuola per parlare con Mathias. Tra gli alberi, l’uomo dal tabarro osserva gli scolari uscire, quando all’improvviso vede un fuoristrada che quasi investe una signora con un passeggino. L’uomo segue l’auto, la ferma e inizia a colpirla. Teresa e Marini assistono alla scena, inseguono invano lo strano montanaro. Dalla scientifica arrivano buone notizie, mentre quelle che arrivano dalla dottoressa Mura non sono per niente rassicuranti. I bambini tornano nel bosco e scoprono uno stavolo abbandonato.

Intanto Melania Kravina è sparita e mentre la scientifica analizza la sua auto, Marini e Parisi perlustrano la zona. La trovano poco distante, ancora in vita. La pressione aumenta e Teresa decide di trasferirsi a Travenì. È notte fonda, il figlio del Sindaco è alla guida del fuoristrada che era davanti alla scuola. È con gli amici e corre veloce fino a che l’uomo dal tabarro li arresta. David scende e di colpo viene afferrato per il collo. L’uomo inizia a stringere sotto lo sguardo impietrito degli amici.

Nel secondo episodio della seconda puntata de I fiori sopra l’inferno, David Knauss viene portato via in ambulanza mentre gli amici confermano a Parisi e a Marini che l’aggressore era lo stesso della scuola. Intanto Teresa va in ospedale e David le descrive l’uomo. Teresa chiede un elenco di tutti gli uomini con gli occhi azzurri, tra i 30 e i 50 anni che vivono in quelle zone.

Intanto il papà di Lucia viene fermato mentre tenta di varcare il confine e quando Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, Dante Kravina riconosce in lui l’uomo dal tabarro. La stessa conferma arriva anche da David. Dopo la scuola Mathias, Lucia e Diego parlano con il padre di Oliver e gli raccontano di quanto Visiel lo tormenti. La sera Brughi va a casa del bidello e quando l’uomo gli apre, Brughi lo colpisce violentemente. I bambini sono tornati allo stavolo e quando aprono la botola trovano uno scheletro. Intanto l’uomo dal tabarro, nascosto tra gli alberi, attende paziente l’auto di V

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: