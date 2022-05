La finale di Amici (serale) 2022 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché la finale di Amici (serale) 2022 stasera, sabato 14 maggio 2022, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: l’ultimo atto del programma di Maria De Filippi stasera non va in onda per non scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 in onda su Rai 1. Tranquilli. Niente panico, la finale di Amici è stata solo posticipata di qualche ora. La messa in onda è infatti prevista per domani, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,25. Solo allora sapremo chi vincerà tra i sei finalisti: Sissi, Michele, Albe, Alex, Serena e Luigi. Ogni squadra è composta da due professori, uno di canto e uno di ballo: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ecco quali alunni sono rimasti nei vari team.

CELENTANO E ZERBI: Luigi (cantante) e Michele (ballerino)

PETTINELLI E PEPARINI: Albe (cantante)

CUCCARINI E TODARO: Alex (cantante); Serena (ballerina) e Sissi (cantante)

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi la finale di Amici 2022 non va in onda, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento domenica 15 maggio 2022 su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre) alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.