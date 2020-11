Final Score, il film in onda su Italia 1: trama, cast e streaming

Final Score è una pellicola del 2018, mai arrivata nei cinema italiani, che viene trasmessa in prima tv su Italia 1 lunedì 2 novembre 2020, alle ore 21:20. Diretto da Scott Mann, il film vede la partecipazione di alcuni ex calciatori della squadra inglese del West Ham (come Tony Cottee e Rufus Brevett). Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast del film.

Trama

Michael Knox è un ex militare americano che si è recato a Londra con la nipote adolescente Danni e sta per assistere alla partita di calcio del West Ham nel celebre stadio di Boleyn Ground. Il motivo per cui Knox si è recato a Londra riguarda il suo caro amico e collega scomparso durante una pericolosa missione in Afghanistan. Intenzionato a visitare la famiglia del suo defunto amico, Michael si è concesso una tappa allo stadio con sua nipote. Si allontana da Danni per comprare degli hot dog e squilla il telefono, è Arkady Belav che lo chiama e gli intima di individuare tra il pubblico suo fratello Dimitri e ucciderlo. Se si rifiuterà, gli spettatori presenti allo stadio moriranno.

Cast e trailer

Chi vediamo nel cast? Dave Bautista interpreta Michael Know, Pierce Brosnan interpreta Dimitri e Ray Stevenson interpreta Arkady. Kamil Lemieszewski interpreta Russian Hooligan, mentre Julian Cheung è Agent Cho. Martyn Ford è Vlad, mentre Ralph Brown è Steed. Aaron McCusker è SAS Leader, mentre Alexandra Dinu è Tatiana. Lucy Gaskell è Rachel e Craig Conway è Viktor.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il film? Viene trasmesso in prima tv come già detto lunedì 2 novembre alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

