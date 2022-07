Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma di Giorgio Zanchini su Rai 3, 12 luglio 2022

Filorosso è il nuovo programma di approfondimento condotto da Giorgio Zanchini in onda per tutta l’estate su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Insieme al noto giornalista anche Roberta Rei, già inviata de Le Iene. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, fino alla crisi energetica, l’aumento dei prezzi e le beghe nei partiti. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 12 luglio 2022.

Anticipazioni e ospiti

I temi del Lavoro e la crisi climatica, le fibrillazioni della politica italiana e la crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina saranno i temi al centro della terza puntata di Filorosso, in onda questa sera – martedì 12 luglio – alle 21.20 su Rai 3. Con Giorgio Zanchini, insieme a Roberta Rei, ci saranno, tra gli altri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il presidente del Veneto Luca Zaia, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 12 luglio 2022 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.