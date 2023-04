Chi è Filomena Campus, la moglie di Marco Varvello ospite a Oggi è un altro giorno: corrispondente Rai Londra, giornalista, anni, età, musicista jazz, carriera, figli

Marco Varvello è uno noto giornalista della Rai, corrispondente da Londra, e ospite del programma Oggi è un altro giorno su Rai 1. Ma chi è sua moglie? Si tratta di Filomena Campus, nota musicista. Opera in particolare nel mondo del jazz ed è molto apprezzata specie all’estero. Regista teatrale e studiosa del femminismo nel settore dello spettacolo, vive a Londra dal 2001 insieme al marito.

Filomena Campus è sarda, è una affermata compositrice, oltre che docente, e ha fondato la compagnia Theatralia portando i suoi spettacoli e progetti sui più importanti palcoscenici del mondo. Si è esibita come cantante con musicisti di spicco, tra cui Paolo Fresu, Evan Parker, Guy Barker, Orphy Robinson, Huw Warren, Byron Wallen, Cleveland Watkiss, Jean Toussaint, Kenny Wheeler, Laura Cole, Jackie Walduck, Tori Handsley e Tony Kofi ed è apparsa in diversi festival internazionali.

Nel 2003 ha fondato la compagnia Theatralia, descritta come “un collettivo internazionale di performer e artisti che combinano letteratura, teatro fisico, performance art e arte digitale con musica dal vivo e partecipazione del pubblico. La sua voce è stata descritta come dotata di “una vasta gamma di suoni vocali davvero improvvisati”.

Risale al 2009 la nascita del suo Filomena Campus Quartet, formazione con Steve Lodder al piano, Dudley Phillips al contrabbasso e Rod Youngs alla batteria. Nel 2013 Filomena Campus ha fondato il Theatralia Jazz Festival – originariamente conosciuto come “My Jazz Islands” – che riunisce musica e teatro di musicisti e scrittori britannici e italiani, con la produzione Italy VS England prodotta sia a Cagliari che a Londra. Campus ha adattato e diretto Misterioso, A Journey into the Silence of Thelonious Monk (2005) di Stefano Benni come produzione teatrale con la musica di Thelonious Monk, mettendo in scena lo spettacolo al Festival di Edimburgo nel 2008, ai Riverside Studios nel 2009, e in una varietà di luoghi negli anni successivi, anche come parte del Theatralia Jazz Festival. La moglei di Marco Varvello ha vinto diversi premi tra cui il Premio Maria Carta (2009) e il Premio Navicella (2015)

Vita privata

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Filomena Campus. Sappiamo che si è trasferita a Londra dalla Sardegna nel 2001 e vive nella stessa città insieme al marito, il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello. La coppia è molto riservata.

Chi è Marco Varvello

Noto giornalista Rai, si è laureato in Filosofia alla Statale di Milano, ha lavorato al quotidiano La Notte, poi a Il Giornale diretto da Indro Montanelli. In Rai dal 1987, ha condotto il TG Regionale della Lombardia ed è stato caposervizio al TG1, prima alla redazione economica, poi agli esteri. È stato conduttore del TG1, edizione delle ore 17, dal 1990 al 1994 e, nel 1994-1995, delle 13:30, inviato negli Stati Uniti. Corrispondente a Londra, dove è attualmente, e in passato a Berlino.

Ha scritto per Rizzoli il libro Dimentica le Mille e una notte, storie di matrimoni forzati nell’Inghilterra di fine millennio. L’edizione francese (Ed. Bayard) nel marzo 2011 ha vinto il Premio letterario Ado-Lisant di Lille-Bruxelles. Per Mondadori ha pubblicato nel 2019 il libro Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Brexit Blues, una serie di racconti con storie sull’impatto della Brexit sulla vita di persone e famiglie. Gli è stato conferito il premio “Foreign Press Awards 2018” dell’Associazione Stampa Estera di Londra per il miglior servizio in lingua straniera sul Regno Unito. Come detto sua moglie è la musicista jazz Filomena Campus.