Chi è Filippo Graziani, il cantante figlio di Ivan ospite a Domenica In

Chi è Filippo Graziani, il cantante figlio di Ivan ospite a Domenica In nella puntata di oggi, 4 febbraio? Filippo Graziani (Rimini, 26 giugno 1981) è un cantautore italiano. Secondo figlio di Ivan, è nato e cresciuto a Rimini. Inizia la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

Nel 2008 Filippo Graziani forma un gruppo rock chiamato Stoner-rock Carnera, che debutta con l’EP First Round e con cui apre il concerto italiano di Zakk Wylde. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua la sua attività musicale. Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto Viaggi e intemperie, che omaggia il padre Ivan Graziani. Sempre in omaggio a suo padre e sotto la cura di Pepi Morgia, porta avanti un tour dal novembre 2009, che confluisce nell’album dal vivo Filippo canta Ivan Graziani, dedicato esclusivamente alle più celebri canzoni del padre.

Nello stesso periodo Filippo Graziani è direttore artistico dell’album tributo Tributo a Ivan (2012), in cui è anche interprete del brano E sei così bella. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano Le cose belle. Al festival però non riesce ad accedere alla finale nella sua sezione.

Il suo primo album in studio Le cose belle riscuote comunque un buon successo ed ha anche ottenuto il premio della Targa Tenco 2014 nella sezione “Migliore opera prima”. Nel novembre 2016 ritorna sulle scene con il singolo Credi in me, il cui videoclip è stato diretto da Andrea Tani. Nel maggio 2017 pubblica un altro singolo dal titolo Esplodere.[7] Il suo secondo album in studio Sala giochi verrà pubblicato il 16 giugno seguente.

Vita privata

Filippo Graziani è sposato con Catherine Poulain, nome d’arte di Caterina. I due si sono sposti il 5 settembre 2021 a Villa Borromeo a Cassano d’Adda (Milano). Tra i presenti anche volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, come i componenti delle Vibrazioni, Federico Poggipollini, Veronica Ferraro, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che a fine giornata ha preso anche il bouquet. La torta di nozze è stata realizzata dal pasticcere Roberto Rinaldini. La sposa ha indossato tre abiti di Atelier Emé, mentre lo sposo dei completi di Carlo Pignatelli. “Vi presento la famiglia Graziani. È stata una serata magica piena di persone alle quale vogliamo bene, esattamente come la sognavo. Musica, abbracci, lacrime, brindisi (tanti) e bellezza dentro e fuori, momenti che non scorderò mai”, ha scritto Filippo Graziani su Instagram al termine della giornata di festa. In occasione del Natale, passato a casa, Filippo ha dedicato un romantico post alla moglie: “Siamo una grande squadra amore mio!“.

Catherine Poulain, la moglie di Filippo Graziani, oltre a essere una modella internazionale e influencer, è anche una deejay: “La musica è sempre stata la mia passione più grande, infatti dopo la laurea in Relazioni internazionali volevo fare un master in comunicazione musicale, discografia e nuovi media, ma le tempistiche non erano giuste… Ho iniziato quindi per gioco facendo un deejay set con il mio fidanzato, è stata un’illuminazione, mi sono divertita tantissimo e da allora non mi sono più fermata”, ha raccontato a DiLei. Nella stessa intervista ha raccontato come è nata la storia d’amore con Filippo Graziani: “È nata a ottobre 2018. In realtà io Filippo lo avevo già visto un sacco di volte negli anni, essendo un musicista e frequentando l’ambiente musicale, ma non ci eravamo mai parlati. All’inizio, uscendo entrambi da storie disastrose, ci andavamo con i piedi di piombo, soprattutto lui. Ma quando abbiamo ingranato la storia è andata a gonfie vele”.