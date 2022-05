Festival: il docufilm che racconta il Festival di Sanremo stasera su Rai 1

Stasera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Festival, un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo e la sua costruzione da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Di cosa si tratta

Un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in un docushow che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue canzoni più belle. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo drone che entra nelle case, si scrutano i telespettari seduti sui propri divani durante le dirette tv, rivelando nuove angolazioni e spunti emozionali sul rapporto tra gli italiani ed il Festival più seguito nel terzo millennio.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Festival in diretta tv e live streaming? Il docu-film, come detto, va in onda stasera – domenica 15 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.