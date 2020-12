Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: questa sera su Rai 3 | 24 dicembre

Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020, alle 21.20 su Rai 3, va in onda la 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: il Principato di Monaco si prepara a diventare ancora una volta la capitale mondiale dell’arte circense. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, quasi 150 artisti provenienti da tutti i continenti daranno vita a uno show senza uguali, sfidandosi sotto lo sguardo attento di una giuria presieduta dalla principessa Stephanie e formata dai maggiori esperti del settore. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Un’edizione resa ancora più prestigiosa ed emozionante dalla partecipazione di una delle famiglie circensi più antiche d’Europa, che può vantare fra i suoi ammiratori personaggi come Charlie Chaplin e Maurice Bejart: ospite d’onore sarà difatti il Circo Nazionale Svizzero Knie che presenterà alcuni dei suoi numeri equestri più sensazionali, riportandoci alle origini del circo, quando proprio il cavallo era il re della pista.

I numeri degli artisti che tenteranno nel corso di questa prima serata di aggiudicarsi i famosi clown d’oro e d’argento, sono: la performance alla barra russa, ispirata allo stile dei ruggenti anni Venti, del trio Dandy’s; il doppio trapezio volante dei Flying Tuniziani, che tenteranno un quadruplo salto mortale; l’incantevole numero di giocoleria di Françoise Rochais, una delle poche donne ad aver raggiunto l’eccellenza in una disciplina solitamente appannaggio degli uomini; le esibizioni di acrobazia, musica, danza, dei Bingo Circo Teatro; i salti alla corda della Troupe Acrobatica Di Shandong; la performance di Alexander Batuev, uno dei migliori contorsionisti del momento; il numero di rara potenza dei Five Boys, tra breakdance, acrobazie ai pali cinesi e mano a mano; i virtuosissimi alla bascula dei 12 artisti mongoli della Troupe Zola. Fil rouge dello show, come da tradizione, la clownerie, affidata in questa serata ai surreali interventi del belga Elastic. Appuntamento questa sera, 24 dicembre 2020, vigilia di Natale, su Rai 3 dalle 21.20 con la 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

