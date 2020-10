Ferdinand: trama, doppiatori e streaming

Questa sera, sabato 17 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ferdinand (noto anche come Il toro Ferdinando), film d’animazione del 2017 diretto da Carlos Saldanha, prodotto da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation. È basato sul libro La storia del toro Ferdinando di Munro Leaf del 1936. Ma qual è la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ferdinand è un vitello spagnolo nato in un allevamento che produce tori per le corride, ed è ridicolizzato dagli altri vitelli poiché adora i fiori e non ama combattere. Dopo che il toro Raf, suo padre, partecipa ad una corrida da cui non torna più, Ferdinand scappa dalla stalla e viene adottato da un floricoltore e da sua figlia, Nina. Divenuto un toro adulto, Ferdinand mantiene la sua indole pacifica, ma a causa di un incidente, viene erroneamente considerato pericoloso, quindi ritorna dove è nato, dove incontra i vitelli (cresciuti) che lo prendevano in giro, una capra e dei porcospini. In un vano tentativo di fuggire per tornare a casa, Ferdinand si imbatte in una rete elettrica per poi incontrare un trio di cavalli dall’accento tedesco (che guardano dall’alto in basso i tori) gli dicono che lui non può andare dalla loro parte, altrimenti avvertiranno gli umani. Sconfortato, Ferdinand torna alle stalle. Il giorno dopo, l’arrivo di El Primero, il più grande matador di tutta la Spagna, fa si che i tori vengano preparati per lui, così che il torero, vedendoli combattere possa sceglierne uno per la sua ultima corrida a Madrid.

Ferdinand: i doppiatori

Abbiamo visto la trama di Ferdinand, ma quali sono i doppiatori? Di seguito tutte le “voci” del cartone animato in onda su Italia 1:

Fabrizio De Flaviis: Ferdinand

Chiara Gioncardi: Lupe

Paolo Vivio: Angus

Andrea Mete: Valiente

Gianluca Crisafi: Bones

David Chevalier: Paco

Valentina Favazza: Greta

Diego Suarez: Moreno

Edoardo Stoppacciaro: El Primero

Lucrezia Marricchi: Una

Niccolò Guidi: Dos

Sacha Pilara: Cuatro

Massimo Bitossi: Hans

Alessandro Budroni: Klaus

Anita Ferraro: Nina

Emiliano Ragno: Guapo

Streaming e tv

Dove vedere Ferdinand in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda oggi – sabato 17 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

