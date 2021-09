Ferdinand: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Ferdinand è il film in onda questa sera, sabato 18 settembre 2021, su Italia 1 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola d’animazione del 2017 diretta da Carlos Saldanh, nota in Italia anche con il titolo Il toro Ferdinando, e basata sul libro La storia del toro Ferdinando di Munro Leaf del 1936. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Ferdinand? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il toro Ferdinando ha l’aspetto del feroce toro da corrida: esemplare robusto, dal manto nero e lucente ma con un temperamento tutt’altro che irascibile, un toro che, a differenza di tutti gli altri suoi amici, e a dispetto della sua stazza e della sua forza, non ha alcun interesse nel dimostrare di essere potente e feroce né di diventare un temuto toro da corrida che terrorizzi i toreri. Al contrario, aspira solo a una vita tranquilla. Quando Ferdinand dilata le narici e smuove il terreno con gli zoccoli, la gente corre per sfuggire alla sua carica, ma lui annusa le margherite di prato, sua grande passione, o si stiracchia all’ombra degli alberi. E quando passeggia per i villaggi assolati della Spagna, gli abitanti sbarrano le porte e gridano al toro, ma lui prosegue e fa amicizia con una bimba adorabile e sveglia. Molto sveglia, molto più degli adulti che strappano Ferdinand alla sua vita tra i prati e lo costringono a scalciare, sbuffare e prendere a testate i mantelli dei toreri nelle arene. Per fortuna i nuovi amici della fattoria elaborano un piano a prova di capra (non si offenda la capra Lupe) che gli permetterà di tornare a casa. Servono stazza e zampe forti come le sue, e una buona dose di teatralità.

Ferdinand: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ferdinand, ma qual è il cast del film? Essendo una pellicola d’animazione, non ci sono attori, ma possiamo vedere insieme chi sono i doppiatori. Ecco quelli originali:

John Cena: Ferdinand

Kate McKinnon: Lupe

David Tennant: Angus

Bobby Cannavale: Valiente

Anthony Anderson: Bones

Jerrod Carmichael: Paco

Peyton Manning: Guapo

Tim Nordquist: Maquina

Gina Rodriguez: Una

Daveed Diggs: Dos

Gabriel Iglesias: Cuatro

Miguel Ángel Silvestre: El Primero

Flula Borg: Hans

Boris Kodjoe: Klaus

Sally Phillips: Greta

Katie Silverman: Nina

Julia Scarpa Saldanha: Nina bambina

Juanes: Juan, padre di Nina

Jeremy Sisto: Raf

Karla Martínez: Isabella

Daniela Bobadilla: Tall Nun

Raúl Esparza: Moreno

Di seguito i doppiatori italiani del film Ferdinand:

Fabrizio De Flaviis: Ferdinand

Chiara Gioncardi: Lupe

Paolo Vivio: Angus

Andrea Mete: Valiente

Gianluca Crisafi: Bones

David Chevalier: Paco

Valentina Favazza: Greta

Diego Suarez: Moreno

Edoardo Stoppacciaro: El Primero

Lucrezia Marricchi: Una

Niccolò Guidi: Dos

Sacha Pilara: Cuatro

Massimo Bitossi: Hans

Alessandro Budroni: Klaus

Anita Ferraro: Nina

Emiliano Ragno: Guapo

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Ferdinand.

Streaming e tv

Come fare per vedere Ferdinand in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 18 settembre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming