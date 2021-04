Felicissima sera: anticipazioni show, ospiti, quante puntate e streaming

Dopo il successo del programma “Emigratis”, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici”, Pio e Amedeo dal 16 aprile 2021 andranno in onda su Canale 5 con il loro show Felicissima sera. Grandi coreografie e performance, ospiti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo del duo, pronto a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del duo comico.

Anticipazioni

Felicissima sera non sarà solo risate, ma anche “una montagna russa di emozioni”: è la promessa che i comici fanno al proprio pubblico, pronti a sconvolgere la prima serata di Canale 5. Lo spettacolo ha un titolo che rimanda al varietà d’altri tempi, mescolato alla comicità irriverente e “scorretta” con cui in questi anni i due artisti foggiani si sono fatti conoscere: “Una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei ‘giovani vecchi’, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”, hanno detto Pio e Amedeo all’Ansa. Come si fa a far ridere in questi tempi bui? “Quello che possiamo dire è che in 150 minuti di show la nostra unica nostra responsabilità è distrarre dalle difficoltà con le risate e le emozioni, che poi è il compito di ogni buon comico”, hanno detto, “la vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno”.

Ospiti

Sul palco di Felicissima sera saliranno tantissimi ospiti. Pio e Amedeo accoglieranno volti noti della tv, della musica, dello sport, del cinema. Per la prima puntata arriveranno Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone, che non esiteranno a mettersi in gioco.

Felicissima sera: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate evento: la prima venerdì 16 aprile 2021; l’ultima venerdì 30 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 16 aprile 2021

Seconda puntata: venerdì 23 aprile 2021

Terza puntata: venerdì 30 aprile 2021

A che ora inizia Felicissima sera e quanto dura (durata)? Ogni serata prenderà il via intorno alle ore 21,45 e avrà una durata di 150 minuti (2 ore e 30 minuti).

Streaming e tv

Dove vedere Felicissima sera in diretta tv e live streaming? Lo show di Pio e Amedeo, come detto, va in onda il venerdì sera in chiaro, gratis, alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in live streaming. Come? Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) dove sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

