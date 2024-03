Francesca Fagnani intervisterà Fedez a “Belve”: c’è la conferma

Dopo la contestata intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni, Fedez si farà intervistare in tv da Francesca Fagnani a Belve.

Il faccia a faccia andrà in onda il prossimo 2 aprile, nella prima puntata del nuovo ciclo del programma di Rai 2. La notizia, anticipata da TvBlog, è stata confermata all’Adnkronos da ambienti della Rai.

Lo scorso autunno la partecipazione di Fedez a Belve era stata bloccata dai vertici di Viale Mazzini: l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva parla di “decisione legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue (di Fedez, ndr) presenze in Rai, sia per il primo maggio (2021, ndr) che per l’ultimo Sanremo (2023, ndr) e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”.

Poi il verto era caduto e a dicembre il rapper era stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove aveva parlato tra le altre cose dei suoi problemi di salute. Nell’intervista con Francesca Fagnani si parlerà con ogni probabilità anche della crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni e del futuro del podcast Muschio Selvaggio.

