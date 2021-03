Federica Pellegrini a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

Federica Pellegrini è tra le ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è la campionessa di nuoto che animerà l’ultima puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda come di consueto su Rai 1.

Biografia

Nata a Mirano il 5 agosto del 1988, è figlia di Cinzia Lionello, appassionata di nuoto e primogenita di un ex campione italiano di lotta greco-romana, e Roberto Pellegrini, barman in un albergo. È stata proprio la madre ad avviarla al nuoto sin da piccola, iscrivendola ai corsi avanzati nella piscina della società Serenissima. Federica Pellegrini disputa le sue prime gare già all’età di 6 anni e si affida alla guida tecnica di Massimiliano Di Mito, che la segue fino al 2006.

Nel 2002, ad appena 14 anni, partecipa per la prima volta ai campionati italiani assoluti, vincendo anche una medaglia di bronzo, mentre nel 2004 fa il suo esordio in nazionale maggiore. Nel 2006, passa sotto la guida tecnica di Alberto Castegnetti, allora commissario tecnico della nazionale, trasferendosi nel centro federale di Verona. Ed è proprio sotto la guida di Castagnetti, che per lei sarà una sorta di secondo padre, che nasce la “leggenda” Federica Pellegrini.

La notorietà arriva nel 2004 quando la nuotatrice si afferma come la più forte stileliberista nazionale, vincendo 15 titoli italiani tra gare individuali e staffette. Qualificatisi per le Olimpiadi di Atene, vince la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero, co l’oro sfumato per appena 19 centesimi. All’età di 16 anni e 12 giorni, Federica Pellegrini diventa la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale.

L’anno seguente vince una medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto e si laurea campione europea in vasca corta. Nel 2007, ai Mondiali di Melbourne, Federica Pellegrini stabilisce il suo primo record del mondo, ritoccato appena 24 ore dopo dalla nuotatrice francese Laure Manaudou. Nel 2008 arrivano le Olimpiadi di Pechino dove, nei 200 metri stile libero, vince la sua prima medaglia d’oro, regalando all’Italia il primo oro femminile olimpico del nuoto.

L’anno successivo stabilisce il suo sesto record del mondo ai campionati nazionali e ottiene due ori, nei 200 e 400 stile libero, ai Mondiali di Roma. Pochi mesi dopo il suo allenatore, Alberto Castegnetti, muore e Federica Pellegrini si affida al francese Philippe Lucas. Sotto la guida di Lucas nel 2010 vince altri due ori iridati. Tuttavia i metodi rigidi dell’allenatore e la lontananza dall’Italia provocano il divorzio tra la nuotatrice e il francese.

Successivamente Federica Pellegrini cambia diverse volte allenatore e alle Olimpiadi di Londra non riesce ad andare oltre il quinto posto sia sui 400 che sui 200 dove era campionessa mondiale in carica. La nuotatrice, così, si affida nuovamente a Lucas, ma il sodalizio tra i due si interrompe nel 2015, quando la Pellegrini decide di affidarsi a Matteo Giunta, già preparatore atletico e vice di Lucas. Ben presto i frutti si vedono e agli Europei del 2016 arriva l’oro nei 200 metri stile libero. Alle Olimpiadi di Rio, però, la Pellegrini non riesce ad andare oltre il quarto posto, ottenendo un’altra cocente delusione a 4 anni dalle Olimpiadi di Londra.

Nel 2019, però, la nuotatrice torna a vincere l’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali, qualificandosi anche alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021 a causa della pandemia di Covid.

Federica Pellegrini, la vita privata: fidanzato ed ex compagni

Federica Pellegrini ha avuto una relazione con il nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011. Relazione finita dopo che la nuotatrice ha intrapreso una nuova storia con Filippo Magnini, anche egli nuotatore, con il quale ha anche convissuto a Verona. La relazione tra la Pellegrini e Magnini è durata dal 2011 al 2018. Ma chi è l’attuale fidanzato di Federica Pellegrini. Attualmente il suo compagno è il suo allenatore, Matteo Giunta, che è anche il cugino di Filippo Magnigni, ex fidanzato della nuotatrice.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Federica Pellegrini per la sua partecipazione all’ultima serata del Festival di Saremo 2021? In merito non vi sono comunicazioni ufficiali anche se, secondo diversi rumors, Fiorello e Ibrahimovic dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre alle co-conduttrici per una sera, come ad esempio Elodie, dovrebbe essere destinato un cachet di 25mila euro.

