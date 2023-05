Chi è Federica Brunini, la scrittrice e giornalista ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Federica Brunini, la giornalista ospite di Oggi è un altro giorno? Si tratta di una scrittrice molto nota e collabora con testate come L’Espresso, Il Corriere della Sera, Glamour, Vanity Fair, D di Repubblica, Grazia e Vogue. Già responsabile della comunicazione per ong e istituzioni, in Italia e all’estero, è consulente e pr specializzata in Situational Awareness e fondatrice della Travel Therapy in Italia.

Classe 1971, è nata a Busto Arsizio. Dopo il liceo classico si laurea in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consegue il diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e collabora con vari registi tra cui Silvio Soldini e Giuseppe Bertolucci.

Direttore di The Good Life Italia, è oggi anche Royal Watcher per il settimanale Grazia e ha scritto vari libri sulla famiglia reale inglese. Tra i suoi romanzi ricordiamo: