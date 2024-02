Chi è il fidanzato di Federica Brignone ospite a Sanremo 2024

Chi è il fidanzato di Federica Brignone ospite a Sanremo 2024? Federica Brignone è stata legata dal 2020 al discesista francese Nicolas Raffort, ma la coppia si è lasciata. In un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 l’atleta ha dichiarato che ad unirli è stato lo sci e il surf. Ad oggi però Federica non è più single: sempre alla conduttrice di Verissimo ha dichiarato: “Sono fidanzata, è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del Mondo di sci. Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica”.

Federica Brignone è nata il 14 luglio del 1990 a Milano. Si è innamorata dello sci fin da giovanissima, grazie alla mamma, Maria Rosa Quario, ex slalomista e al papà, Daniele Brignone, maestro di sci. Ma oltre a questo ha praticato – e pratica tutt’ora – anche aerobica, bici, ellittica, corsa e sport alternativi. Tra le sue passioni troviamo inoltre il golf, il surf, il tennis e il parapendio.

Dopo il diploma al Liceo Linguistico, frequenta per due anni la SUISM (Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie) di Torino. Nel 1996 si trasferisce in Valle D’Aosta a La Salle con la famiglia e nel 2005 esordisce nel Circo Bianco. Solo nel dicembre del 2007 si sposta nella categoria dei grandi. Tra le vincite di Federica ricordiamo: il titolo juniores nel 2009, l’argento ai Mondiali nel 2001, un bronzo alle Olimpiadi nel 2018 e la vittoria della classifica di combinata nel 2019. Nel 2020 arriva la consacrazione definitiva grazie alla vittoria della Coppa del Mondo generale.

Il 12 dicembre del 2021 Federica Brignone diventa l’italiana più vincente in Coppa del Mondo e nel 2022 conquista la sua prima coppa del mondo di Super G. Per l’ultimo, ma non per importanza, nel 2022 vince l’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel gigante femminile.

