Fazio lascia la Rai, a un passo dalla firma con Discovery

Fabio Fazio è in procinto di lasciare la Rai, pronto ad andare a Discovery dopo un corteggiamento di anni sempre rispedito al mittente. Lo scrive La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, “i giochi sono fatti e la firma è questione di qualche dettaglio. Era stato detto che a Viale Mazzini lo avrebbero mandato via facendogli un’offerta al ribasso irricevibile. Invece sembra che questo non sia stato e che la mancata conferma non dipenda da questioni economiche”.

Un cambiamento clamoroso per il conduttore di Che tempo che fa, dopo 40 anni di carriera in Rai (li avrebbe festeggiati a ottobre). Il governo Meloni aveva promesso di cambiare la tv pubblica, la dirigenza e una serie di conduttori. Fazio è stato il primo a finire nel mirino, nonostate il successo del programma, gli ospiti prestigiosi e la qualità dell’offerta. Ma perché eliminare Fazio? Avrebbe dato molto fastidio la parte legata all’attualità in cui i giornalisti ospiti si sono confrontati sulle scelte del governo, i diritti, la tragedia dell’immigrazione, la guerra. Ma snaturare il programma, offrendo solo una parte di spettacolo, non poteva essere una scelta praticabile. Il contratto di Fazio sarebbe rimasto fermo per mesi.