“Fazio è un finto buono, in realtà è durissimo”: parla un autore tv

Sempre sorridente e gentile con i suoi ospiti, moderato e garbato nei toni. Fabio Fazio è certamente uno dei conduttori italiani più apprezzati, capace con il suo Che tempo che fa di intervistare ospiti ambitissimi come il Papa, Lady Gaga e molti altri. Eppure nel privato il popolare presentatore non sarebbe così buono. A rivelarlo è stato uno storico autore televisivo, Bruno Voglino, cha ha spesso lavorato con lui: “Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c’era qualcosa di più”, ha raccontato in un’intervista a Repubblica. “Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa”. Alla domanda “è buono con tutti?”, Voglino risponde senza filtri: “Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi”.

D’altronde tutti i più grandi della tv hanno dei lati nascosti. “Pippo Baudo è sempre stato più intelligente dei suoi programmi – spiega ancora l’autore tv – Mike Bongiorno era un grande professionista, disciplinatissimo ma, come dire, un po’ più limitato. Molto rispettoso delle competenze. Ripeteva sempre: ‘Se lo dici tu che hai studiato'”.