Chi è Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi ospite a Domenica In, malattia, compagno, figli

Chi è il marito di Iva Zanicchi, ospite a Domenica In? Si tratta di un noto produttore musicale. I due stanno insieme da oltre 30 anni. Un amore lungo e forte, che non diminuisce con il tempo, anzi si rafforza di fronte a momenti difficili come la malattia dello stesso Fausto. C’è da dire più correttamente Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi e non il marito, perché i due pur stando insieme da molto tempo non si sono mai sposati.

I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati. Nato in Sardegna, Fausto è un produttore musicale: dietro l’album dell’artista emiliana, Care Colleghe, c’è infatti il suo nome. Una collaborazione nata proprio nel 1987 e da lì è scoppiato l’amore. Fausto Pinna è una persona molto riservata, lontana dai social, e per questo sul suo conto si sa pochissimo.

Come detto Iva Zanicchi e Fausto non si sono mai sposati. “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta…”. Un amore forte che va avanti da tanti anni, anche se non si sono mai sposati. La cantante ha raccontato che si sono stati momenti di gelosia: “Una volta l’ho visto mentre guardava una, un troi*ne, scusate eh. Mi dice: “Vado a fumare”. Vedo che esce anche lei. Sono arrivata dietro di loro e, prima ancora che potessero dirsi “Buonasera”, dico: “Signora, lo vuole? Se lo prenda pure”. Io non l’ho mai tradito. Certo, gli uomini belli li guardo, anche adesso. Sono rimasta casta fino a 26 anni, anche perché ero anche imbranata, venivo dalla provincia. Poi ho recuperato”.

La malattia

Negli ultimi tempi il compagno di Iva Zanicchi Fausto Pinna sta affrontando una brutta malattia, un tumore al polmone. La prima volta gli è stato diagnosticato un tre anni fa. Iva gli è sempre stato vicino: “Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla”, ha svelato la cantante.

La speranza è che tutto vada per il meglio. “Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto “Lazzarona, hai fumato”. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio”.

“Recentemente ha avuto un po’ di depressione, perché ha subìto una cura molto forte. L’ha sopportata meno bene della chemio, ma adesso sta bene. Questo che sta dando lui è un esempio per tutti. Lui andrà benone e morirò prima io di lui! Pensate che i medici gli avevano dato due mesi di vita nel 2019, eppure lui oggi è ancora qui. E io gli porto fortuna: gli metto le mani sulla testa e gli dico che andrà tutto bene, infatti è così”.

Come se non bastasse durante la pandemia, Iva Zanicchi ha perso anche l’amato fratello Antonio, la cui scomparsa ha rappresentato – a suo dire – il dolore più grande mai provato fino ad ora. “Questo dolore mi accomuna a migliaia di famiglie e anche se certi dolori non li do a vedere, forse, il più grande è stato la morte di mio fratello”.