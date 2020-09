Fausto Leali shock al GF Vip: la frase razzista rivolta al fratello di Balotelli

Fausto Leali torna a fare discutere. Il cantante e concorrente del Grande Fratello Vip ha suscitato nuove polemiche all’interno della Casa del reality. Tanto che sui social gli utenti chiedono la sua espulsione. Dopo le recenti affermazioni sulle “cose per l’umanità” realizzate da Benito Mussolini, ora Fausto Leali è finito al centro delle polemiche per avere utilizzato di fronte agli altri concorrenti e al coinquilino Enock Barwuah la parola “negro”.

“Fausto non lo dire”, ha risposto il fratello del calciatore Mario Balotelli. Ma il cantante ha continuato: “Smettila, dai, nero è il colore, negro la razza”. Immediata la reazione di Enock, che ha ricordato a Fausto Leali come certi messaggi non possano essere trasmessi in diretta tv davanti a milioni di spettatori. Più tardi Enock, offeso, ha confidato ai coinquilini: “Nessuno mi può venire a dire che sbaglio a inca**armi. Se le cose non le vivi non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia combattiamo contro queste cose da sempre”.

