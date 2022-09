Faster: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Faster, film del 2010 diretto da George Tillman Jr. con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’autista di una banda di ladri, Driver, esce di prigione dopo aver scontato dieci anni di galera per rapina. L’unico desiderio, ora, è vendicare la morte del fratello, tradito dopo il colpo. Sulle tracce di Driver si metteranno un poliziotto eroinomane ed un killer egocentrico.

Faster: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Faster, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Driver

Billy Bob Thornton: Humphries

Moon Bloodgood: Marina

Oliver Jackson-Cohen: killer

Maggie Grace: Lily

Tom Berenger: Warden

Carla Gugino: Cicero

Mike Epps: Roy Grone

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Evangelista

Xander Berkeley: sergente Mallory

Courtney Gains: televenditore

Jennifer Carpenter: donna

Streaming e tv

Dove vedere Faster in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.