Fast e Furious 5: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 12 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 5, film del 2011 diretto da Justin Lin. È il quinto film della serie e segue in ordine cronologico Fast & Furious – Solo parti originali. Con un budget di 125 milioni di dollari, il film ne ha incassati oltre 626 mila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere stato arrestato, Dominic Toretto riesce ad evadere grazie all’aiuto di Brian O’Conner, della sorella Mia, di Tego Leo e Rico Santos. Brian e Mia scappano a Rio de Janeiro dove giungono nella favela e vengono ospitati dall’ex amico di Dom, Vince. Vince propone a Brian di rubare delle auto di lusso da un treno; durante il furto Brian e Mia si ricongiungono con Dom, ma scoprono che gli uomini con cui stanno compiendo il furto stanno pianificando qualcosa contro di loro. Dopo che Vince e Mia hanno rubato le prime due auto, Dom e Brian ingaggiano una sparatoria contro i loro ex soci e aiutanti, in cui questi ultimi uccidono tre agenti della DEA. Dom esce dal treno e riesce a salvare Brian, però i due, inseguiti da un veicolo in fiamme, precipitano tuffandosi per salvarsi dal ponte in acqua, per poi venir catturati dai loro ex aiutanti, rivelatisi gli uomini del più potente criminale e uomo d’affari di Rio de Janeiro, Hernan Reyes.

Fast e Furious 5: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 5, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Paul Walker: Brian O’Conner

Jordana Brewster: Mia Toretto

Dwayne Johnson: Agente Luke Hobbs

Elsa Pataky: Agente Elena Neves

Matt Schulze: Vince

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Sung Kang: Han Seoul-Oh

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

Tego Calderón: Tego Leo

Don Omar: Rico Santos

Gal Gadot: Gisele Yashar

Joaquim de Almeida: Hernan Reyes

Michael Irby: Zizi

Alimi Ballard: Fusco

Fernando Funan Chien: Wilkes

Yorgo Constantine: Chato

Geoff Meed: Macroy

F. Valentino Morales: Malo

Luis Da Silva Jr.: Diogo

Eva Mendes: Monica Fuentes

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 5 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it

