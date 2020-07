Fast & Furious – Solo parti originali: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 9 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast & Furious – Solo parti originali, film del 2009 diretto da Justin Lin, interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Il film è stato ideato come sequel dei primi due film e prequel di Tokyo Drift e, con un costo di produzione di 85 milioni di dollari, ha incassato globalmente circa 360 milioni di dollari. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dominic Toretto si trova nella Repubblica Dominicana dove, assieme a Letty e alla sua nuova banda compie rapine ai danni di autotreni. Dopo la riuscita dell’ultimo colpo, il suo amico Han gli suggerisce di andarsene per evitare una possibile cattura. Han accenna ad una possibile intenzione di recarsi a Tokyo e Dom, dopo aver meditato su ciò che sia giusto fare, durante la notte parte per Panama lasciando Letty da sola. Dopo un imprecisato periodo di tempo, Dom riceve una telefonata da sua sorella Mia che gli rivela che Letty, tornata a Los Angeles, è stata assassinata. Decide di tornare in città per assistere, furtivamente, al funerale al quale sono presenti anche l’FBI e lo stesso Brian O’Conner, adesso reintegrato come agente.

Dom e Brian si mettono sulle tracce dell’assassino seguendo due strade diverse: il primo, dopo aver trovato delle tracce di nitrometano sul luogo dell’incidente, si reca all’officina dove è stata modificata l’auto dell’assassino di Letty e, minacciando il meccanico, riesce a farsi dare una traccia. Il secondo, grazie ad un’operazione dell’FBI, trova una pista da seguire. La loro ricerca intrecciata collima in un incontro ravvicinato in casa di David Park, un collaboratore del criminale internazionale Arturo Braga…

Fast & Furious – Solo parti originali: il cast

Abbiamo visto la trama di Fast & Furious – Solo parti originali, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Paul Walker: Brian O’Conner

Jordana Brewster: Mia Toretto

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

John Ortiz: Ramon Campos/Arturo Braga

Jack Conley: agente Penning

Laz Alonso: Fenix Rise

Gal Gadot: Gisele Yashar

Shea Whigham: agente Ben Stasiak

Liza Lapira: agente Sophie Trinh

Sung Kang: Han Seoul-Oh

Tego Calderón: Tego Leo

Ron Yuan: David Park

Greg Cipes: Dwight

Lou Betty Jr.: giudice

Streaming e tv

Dove vedere Fast & Furious – Solo parti originali in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

