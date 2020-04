Fase 2 per la Tv: tutti i programmi che riprendono la programmazione dal 4 maggio

Con la tanto attesa Fase 2, in partenza il 4 maggio, tornano anche i programmi televisivi. Da Federica Panicucci a Caterina Balivo, la televisione italiana riaccende i motori. Tantissimi i programmi sospesi a marzo a causa dell’emergenza Coronavirus adesso torneranno in onda, andando a sostituire quella tv d’intrattenimento per qualche settimana ha intrattenuto gli italiani. Ma quali sono i programmi che tornano in tv dal 4 maggio?

Fase 2 per la tv, tutti i programmi che tornano in onda

Dal 4 maggio in tv torna quindi Federica Panicucci, la conduttrice Mediaset ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni: “Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie”. Quindi Mattino 5 riprenderà la messa in onda da lunedì 4 maggio. La Panicucci non sarà da sola. Tornerà anche Caterina Balivo con Vieni da me su Rai 1, a partire dalle ore 14:00: il programma sarà in diretta ma senza pubblico. Di conseguenza, Vita in diretta tornerà al suo orario consueto, e cioè alle 16:50.

Riparte anche L’eredità su Rai 1 con Flavio Insinna. Dalla prossima settimana tornerà in onda anche Uomini e Donne nella formula classica. Non vedremo più Gemma con gli ammiratori digitali, ma si tornerà in studio senza pubblico. Sempre a maggio, seppur senza data, è previsto il ritorno di Avanti un altro, con le nuove puntate già registrate ma che la rete ha deciso di conservare.

Amici di Maria De Filippi avrebbe dovuto proseguire la messa in onda con delle puntate vip, ma la padrona di casa ha deciso di modificare la formula del programma e tornerà con “Amici Speciali, con Tim insieme per l’Italia”, in partenza lunedì 18 maggio su Canale 5.

Dall’11 giugno invece vedremo tornare La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

