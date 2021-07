Fascino e morte a Hollywood: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Fascino e morte a Hollywood è il film in onda questa sera, venerdì 2 luglio 2021, alle ore 21.20 in prima visione su Rai 2. Si tratta di un avvincente thriller americano del 2019 (titolo originale Famous and fatal), diretto da Daniel Ringey, con Sarah Roemer, Jon Prescott, Hannah Barefoot, Adrian Gaeta, Brady Bond e Tia Hendricks. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Fascino e morte a Hollywood? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dopo aver salvato il decenne Jack da un tentativo di rapimento, Casey viene assunta dal padre del ragazzino, il famoso Sam Austin, come sua insegnante privata. Ben presto, si lascia affascinare dallo stile di vita degli Austin e non passa molto tempo prima che subisca il fascino di Sam. Ciò porterà Casey a divenire il bersaglio di chi da tempo perseguita Sam.

Fascino e morte a Hollywood: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Fascino e morte a Hollywood, diretto da Daniel Ringey? Si tratta di un thriller del 2019 con protagonisti Sarah Roemer, Jon Prescott, Hannah Barefoot, Adrian Gaeta, Brady Bond, Tia Hendricks, Kate Watson, Chaz Bono, Katie Krause. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sarah Roemer: Casey Wright

Jon Prescott: Sam Austin

Hannah Barefoot: Lynette Marris

Adrian Gaeta: Mark Haynes

Brady Bond: Jack Austin

Tia Hendricks: TJ Jones

Kate Watson: Naomi

Chaz Bono: The Hunter

Katie Krause: Moira Kearney

Karen Lew: Carol

James MacPherson: Roger Bruner

Jennefer Folsom: Nurse

Ralph Garman: Mr. Clark

Patti Tippo: Emily

Brian Nolan: Paparazzo

