Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 5 febbraio 2024.

Anticipazioni

Il 15 gennaio scorso, su richiesta della Procura di Napoli, sono state emesse undici misure cautelari, nei confronti di altrettante persone coinvolte nell’indagine sulla presunta manipolazione dell’appalto per un complesso turistico al Rione Terra di Pozzuoli. Farwest propone un’inchiesta sulla corruzione in Campania. Attraverso testimonianze, documenti e interviste il programma cerca di svelare il sistema di potere che si celerebbe dietro allo sfruttamento delle bellezze artistiche dei Campi Flegrei.

Nella puntata, anche un aggiornamento sul Mostro di Firenze, con nuove testimonianze e documenti inediti, tra cui alcune lettere che Pacciani inviava alla sua guida spirituale, e un nuovo capitolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Grazie alle testimonianze dei protagonisti, a partire da Pietro Orlandi, “Farwest” ricostruisce il caso prendendo in considerazione piste meno battute come quella di uno studio che cerca di mettere in relazione la scomparsa di Emanuela con quella di altre ragazze in quegli anni.

E ancora, un viaggio per raccontare il traffico illecito e l’abuso di Fentanyl in Italia, un oppiaceo sintetico fino a cento volte più potente della morfina che negli Stati Uniti ha già creato una vera emergenza sanitaria. Si torna, infine, in Campania con un’inchiesta sulla sicurezza stradale a Napoli, dove i numeri sui decessi per incidenti sono sempre più drammatici. Eppure il capoluogo campano è quello che incassa di meno dalle multe: per quale motivo?

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.