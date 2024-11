Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 22 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 22 novembre 2024.

Anticipazioni

I legami tra Fedez e gli ultras del Milan, lo stato dei lavori per il Giubileo a un mese dall’apertura della Porta Santa, i guru delle diete: sono queste alcune delle inchieste della settima puntata di “Farwest”. La prima è un’esclusiva su alcune delle ultime iniziative imprenditoriali di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ed i suoi legami con esponenti della curva del Milan, alla quale seguirà la disamina delle opere per il Giubileo, tra i cui progetti più controversi c’è quello del Porto di Fiumicino. E mentre a Roma scoppia lo scandalo di “MrAsfalto”, l’imprenditore di Frascati indagato a Reggio Calabria in un processo di ‘ndrangheta, in rete impazza ogni genere di dieta. In un Far West di nutrizionisti improvvisati e guru sensazionalistici spicca la dieta chetogenica, oggetto di approfondimento dell’inchiesta conclsuiva della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.