Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 15 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 15 novembre 2024.

Anticipazioni

La battaglia legale per l’eredità Agnelli, la fabbrica del lusso in subappalto ad aziende cinesi, i rischi sulla fertilità delle contaminazioni da Pfas. Sono le principali inchieste del prossimo appuntamento con “Farwest”. La vicenda giudiziaria legata all’eredità di Gianni Agnelli è una guerra che si combatte, ormai da anni, nelle aule dei tribunali. Per la prima volta parla uno dei legali dei fratelli Elkann in un’intervista rilasciata in esclusiva a “Farwest”. Nell’inchiesta sulla moda, invece, si va alla scoperta di un sistema fatto di subappalti ad aziende cinesi, lavoro nero e operai clandestini, costretti a turni di 15 ore al giorno in capannoni fatiscenti dove, in molti casi, vivono. In trasmissione le immagini di alcuni opifici del centro Italia che lavorano per conto di grandi marchi di moda. Obiettivo, infine, sugli Pfas, i composti chimici contenuti in molti imballaggi e utensili di uso domestico, per interrogarsi sui possibili rimedi.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.