FantaEurovision 2022: come funziona il gioco e come partecipare

Dopo il Fanta Sanremo, arriva anche il Fanta Eurovision, che si riallaccia all’Eurovision Song Contest 2022. La gara canora quest’anno si svolge in Italia, merito della vittoria dei Maneskin all’edizione precedente. E, mentre 40 paesi si sfideranno a suon di musica sul palcoscenico allestito a Torino, sul web si muove un’altra gara, quella del Fanta Eurovision 2022. Ma come funziona questo gioco e come si fa a partecipare? Scopriamo insieme tutto quello che riguarda questo gioco.

Come funziona il gioco e come partecipare

Vediamo come funziona il FantaEurovision 2022. Si tratta di un gioco e, come tutti i giochi, prevede delle regole molto semplici. Bisogna prima di tutto scegliere quattro paesi che partecipano alla gara dell’Eurovision Song Contest e assegnarli alla propria strada. Ricordiamo che i paesi in gara quest’anno sono 40, ma la squadra può essere composta soltanto da quattro membri. Una volta fatta la scrematura e formata la squadra, si seguirà tutta la gara e in base a ciò che succederà durante la performance verranno assegnati o tolti dei punti ad ogni squadra. Come partecipare è molto semplice: basterà scegliere la squadra di interesse, registrarsi scegliendo un nome per la propria squadra e selezionarla nel form di registrazione. Una volta superato questo step, è possibile seguire la gara.

Così com’è accaduto per il FantaSanremo, anche il FantaEurovision prevede dei bonus ma anche malus, in base ai quali verranno aggiunti o tolti dei punti. Tra i bonus più particolari troviamo ad esempio il riferimento al vaccino Covid che vale +50 punti, oppure il fuoco o le scintille sul palcoscenico che valgono +25 punti. Ecco alcuni esempi di bonus:

Bacio sul palco: +75

Performance che allude agli stereotipi del paese: +100

Cantante sui trampoli: +100

Abito cambiato durante la performance: +80

Per quanto riguarda i malus, alcune attività invece prevedono anche la sottrazione dei punti. Di seguito alcuni esempi:

Performance art ispiratrici che menzionano Covid: -50

Plexiglass in scena: -100

L'artista viene fischiato durante la performance: -50

Qui è possibile consultare tutte le regole del gioco.