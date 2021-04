Family Food Fight: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 aprile 2021

Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, torna su Sky Uno Family Food Fight, il programma di cucina giunto alla seconda edizione, con in giuria Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Si tratta del primo cooking show (produzione Endemol Shine Italy per Sky) in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 1 aprile 2021? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

Se la cucina è il luogo per eccellenza in cui diverse culture riescono a fondersi e a creare sempre qualcosa di nuovo, questa settimana le famiglie di ristoratori di Family Food Fight dovranno mettersi alla prova affrontando dei veri e propri melting pot culinari. Giovedì 1° aprile su Sky e NOW, nella quarta puntata del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, la sfida si fa sempre più speziata e le famiglie rimaste in gara – dall’Emilia-Romagna i Dall’Argine, dalla Toscana i Vannucchi, dalla Campania i Lufino e dalla Calabria gli Autelitano – dovranno valicare i confini delle loro tipicità regionali esplorando nuovi gusti e territori. A giudicare i loro piatti, il trio di esploratori del gusto composto da Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

I giudici hanno preparato per le famiglie concorrenti di Family Food Fight un viaggio culinario intorno al mondo: a fare da Cicerone ci saranno 4 eccezionali chef provenienti da altrettanti Paesi stranieri, l’iraniana Afsaneh Ahmadi, il filippino Dario Guevarra, la russa Evgeniya Lasytchuk e l’eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak. Le quattro squadre dovranno proporre un menù di tre portate che contenga le specialità del Paese capitato in sorte: gli chef ospiti potranno aiutare le famiglie ma purtroppo per loro l’aiuto sarà limitato, visto che potranno parlare solo la loro lingua di origine.

Dopo il viaggio attorno al mondo, secondo le anticipazioni di Family Food Fight, per i concorrenti sarà il turno di una nuova inedita esperienza: nella seconda prova della puntata di oggi, le quattro famiglie verranno scomposte per creare quattro squadre miste. Che sia una boccata d’aria o un momento di smarrimento, tutti saranno chiamati a far vedere le proprie abilità individuali nella preparazione di un altro melting pot, stavolta tutto italiano: dovranno portare in tavola un piatto coniugando ingredienti provenienti dalle 4 regioni d’origine delle famiglie in gara, i pomodorini del Piennolo del Vesuvio, il lampredotto toscano, la liquirizia calabrese e la zucca “Cappello da Prete” dell’Emilia-Romagna.

La squadra mista peggiore dovrà affrontare l’ultima prova decisiva, uno spietato uno contro tutti: i suoi 4 componenti si divideranno e cucineranno da soli in rappresentanza delle rispettive famiglie, le quali saranno invece chiamate a fare una spesa “al buio” per procurare al cuoco di turno gli ingredienti necessari. I giudici metteranno così a dura prova l’intesa tra i membri dei nuclei familiari, che mai come stavolta dovranno capirsi al volo e farsi trascinare solo dalle emozioni e dai sentimenti che li legano: quale sarà la famiglia che dovrà abbandonare per sempre la cucina di Family Food Fight?

Family Food Fight 2021: quante puntate

Quante puntate sono previste di Family Food Fight 2021? Si tratta di sei puntate durante le quali si sfideranno le sette famiglie partecipanti. L’inizio è previsto per giovedì 11 marzo 2021 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. L’ultima puntata, con la proclamazione della famiglia vincitrice, .La durata di un singolo episodio è di circa un’ora e mezza. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: giovedì 11 marzo 2021

Seconda puntata: giovedì 18 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 25 marzo 2021

Quarta puntata: giovedì 1 aprile 2021

Quinta puntata: giovedì 8 aprile 2021

Sesta puntata: giovedì 15 aprile 2021

Streaming e tv

Family Food Fight 2021, un adattamento del format australiano già proposto in altri nove paesi al mondo, va in onda dall’11 marzo ogni giovedì, per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv.

Potrebbero interessarti Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 aprile 2021 Il capitale umano: tutto quello che c’è da sapere sul film Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla sesta puntata: concorrenti e ultime news