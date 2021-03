Fame d’amore: la puntata speciale con Francesca Fialdini stasera su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, sabato 13 marzo 2021, in prima serata su Rai 3 va in onda una puntata speciale di Fame d’amore, la docu-serie condotta da Francesca Fialdini, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari. Alla trasmissione parteciperanno lo psichiatra e psicoanalista di Auxologico Leonardo Mendolicchio e ospiti del mondo dello spettacolo sensibili alla problematica dei disturbi del comportamento alimentare.

L’emergenza Covid ha avuto e ha ancora pesanti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. A maggior ragione le ricadute sono state drammatiche su tutte quelle problematiche sanitarie che già avevano componenti psicologiche. I disturbi alimentari, secondo stime recenti, sono cresciuti del 30% tra la popolazione soprattutto giovanile. Una situazione tanto più seria quanto si consideri che necessitano sovente di un’assistenza quotidiana da parte di équipe multidisciplinari specializzate e, a volte, anche di ricovero ospedaliero. I DCA sono un insieme di condizioni patologiche che possono comportare un grave rischio per la salute e per ottenere un risultato terapeutico significativo è sicuramente decisivo intervenire tempestivamente presso centri specialistici di elevata esperienza.

L’Auxologico, istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs), fa parte della rete nazionale dei centri di riferimento per la cura dei DCA riconosciuta dal Ministero della Salute e in quanto tale se ne occupa attivamente da decenni, sia in ambito clinico che di ricerca biomedica, presso le a sue sedi milanesi e piemontesi. Nell’ambito della problematica dei disturbi alimentari è universalmente riconosciuta anche l’importanza fondamentale della comunicazione, tanto alle famiglie quanto presso gli istituti scolastici, e per questa ragione, Auxologico organizza da anni anche incontri pubblici per sensibilizzare tutti i soggetti che interagiscano con i ragazzi, in modo di potere riconoscere e cogliere tempestivamente i segni precoci di un possibile disturbo alimentare.

Nel corso della puntata speciale di Fame d’amore di stasera, 13 marzo su Rai 3, con Francesca Fialdini verrà trattato il tema dei disturbi alimentari con la presenza del dott. Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione DCA – Ospedale San Giuseppe di Piancavallo (Verbania). Tra gli ospiti alcuni giovani pazienti che racconteranno la propria esperienza e ospiti del mondo dello spettacolo che hanno vissuto anch’essi, in prima persona, questo disturbo. Nel corso del programma di Rai 3 è inoltre previsto un collegamento con la sede ospedaliera di Auxologico a Piancavallo. Una puntata speciale, in onda dalle 21.45 del 13 marzo, in occasione della giornata contro i disturbi alimentari del 15 marzo.

In un’intervista a MoltoSalute, Francesca Fialdini ha dichiarato: “Parliamo con i ragazzi e le ragazze alle prese con i percorsi di due comunità che combattono i disturbi alimentari: il cibo è l’effetto, ma dietro ci sono storie e problemi affettivi. E famiglie che chiedono di essere aiutate”. Un percorso che la Fialdini porta avanti da tanto tempo e che nella serata di Raitre si snoda tra testimonianze di personaggi famosi anche loro alle prese con anoressia e bulimia e i racconti molto toccanti dei giovani. Francesca è reduce dalla guarigione dal Covid: “Ci si sente soli, un consiglio a chi sa di un amico contagiato: chiamateli, tenetevi in contatto. I rapporti mancano come l’ossigeno”.

Streaming e tv

Dove vedere Fame d’amore in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – sabato 13 marzo 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

