Fallen: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fallen, film del 2016 diretto da Scott Hicks, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Kate. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucinda “Luce” Price è una diciassettenne che vive una vita apparentemente normale fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Viene rinchiusa alla Sword & Cross, un misterioso riformatorio dove incontrerà Daniel, ragazzo enigmatico di una “bellezza sconvolgente”, inizialmente sembrerà scostante, anche un po’ antipatico nei suoi confronti, fino a quando non le rivelerà la verità. Il ragazzo è in realtà un angelo caduto, condannato a innamorarsi di lei ogni 17 anni, solo per vederla morire dopo ogni volta che l’avrà baciata, ma questa volta le cose sono cambiate, Luce dovrà fare di tutto per permettere a questo amore di essere vissuto.

Fallen: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fallen, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Addison Timlin: Lucinda “Luce” Price

Jeremy Irvine: Daniel Grigori

Harrison Gilbertson: Cam Briel “Cam”/”Cameron Briel”

Daisy Head: Arriane Alter

Lola Kirke: Pennyweather “Penn” Van-Syckle Lockwood

Sianoa Smit-McPhee: Mary Margeret “Molly” Zane

Hermione Corfield: Gabrielle “Gabbe” Givens

Malachi Kirby: Roland Sparks

Joely Richardson: Sophia Bliss

Juliet Aubrey: Doreen Price

Elliot Levey: Dr. Ethan Watkins

Chris Ashby: Todd Hammond

Paul Slack: Harry Price

Leo Suter: Trevor

David Schaal: Randy

Norma Kuhling: Rachel

Auguszta Tóth: madre di Todd

Streaming e tv

Dove vedere Fallen in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 16 dicembre 2020 – in prima tv su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

