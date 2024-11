Falla girare: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 29 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Falla girare, film commedia italiano del 2022 diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel mondo è successo un fatto triste: uno strano virus invece di attaccare gli esseri umani si è abbattuto sulle piante di canapa. La marijuana è così estinta, e con lei sembra esser venuta meno anche la spensieratezza delle persone. Le statistiche parlano chiaro, i suicidi sono decisamente aumentati, come nota un giornalista mandato a intervistare Natan, influencer di 40 anni decisamente vanitoso. Ed ecco che nascosta nel giardino di quest’ultimo spunta fuori una pianta di marijuana, ultimo esemplare maschio del pianeta. Un’idea s’affaccia repentina alla mente dell’influencer, che mette su un’improvvisata banda sgangherata: occorre trovare un esemplare di pianta femmina, così da diventare gli unici produttori al mondo di “Ganja”, nonché salvatori della felicità delle umane genti.

Falla girare: il cast

Abbiamo visto la trama di Falla girare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Ferdinando “Natan” Tancredi

Laura Adriani: Sara Nicoletti

Ciro Priello: Guglielmo Bonetti

Fabio Balsamo: Oreste Scherillo

Giovanni Esposito: Arturo

Michele Placido: Diego

Leopoldo Mastelloni: 100Watt

Jun Ichikawa: boss cinese

Taiyo Yamanouchi: spadaccino cinese

Shi Yang Shi: autista cinese

Barbara D’Urso: se stessa

Antonio Friello: commissario

Gianni Parisi: direttore editoriale

Viet Daniele Nguyen Hung: cinese tatuato

Quoc Riccardo Bao: uomo d’affari cinese

Chiara Bassermann: Jennifer

Streaming e tv

Dove vedere Falla girare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.