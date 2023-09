Fake Show – Diffidate delle imitazioni: quante puntate, durata e quando finisce

Fake Show – Diffidate delle imitazioni è il nuovo show di Rai 2 condotto da Max Giusti. Un nuovo format originale italiano realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italy Spa, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Ma quante puntate sono previste? Si tratta di cinque lunedì, dal 18 settembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 18 settembre 2023

Seconda puntata: 25 settembre 2023

Terza puntata: 2 ottobre 2023

Quarta puntata: 9 ottobre 2023

Quinta puntata: 16 ottobre 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fake Show? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 ogni lunedì dal 18 settembre. La chiusura è prevista a mezzanotte, quindi circa due ore e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Fake Show in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata alle ore 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Max Giusti. Appuntamento ogni lunedì per cinque settimane. Anche in streaming e on demand su Rai Play.