Fair Game – Caccia alla spia: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 22 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fair Game – Caccia alla spia, film del 2010 diretto da Doug Liman. Il soggetto è costituito dalla storia vera di Valerie Plame e del cosiddetto CIA-gate del 2003. In particolare la narrazione è basata sulle memorie pubblicate dalla stessa Plame nel 2007: Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House e anche sul libro di suo marito, il diplomatico Joseph C. Wilson, The Politics of Truth, anche lui coinvolto nella vicenda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Valerie Plame è un agente sotto copertura della CIA, che opera nel settore che indaga sulla proliferazione delle armi nucleari. In particolare nel 2002 si occupa con tutto il suo ufficio di verificare i programmi in corso dell’Iraq in merito alla realizzazione di armi di distruzione di massa. Suo marito, il diplomatico Joseph C. Wilson, grazie alle sue competenze, è chiamato ad effettuare una missione in Niger dal quale, secondo una fonte, l’Iraq avrebbe acquistato uranio arricchito. Wilson esclude questa circostanza, e quando, anche grazie a Valerie, vengono contattati più di venti tecnici nucleari iracheni che confermano tutti che il programma nucleare è fermo dai tempi della guerra del golfo, da parte della CIA la questione sembra ormai definita. Ma da parte del vicepresidente degli Stati Uniti si avanzano dei dubbi e nel discorso sullo stato dell’Unione del 2003 il Presidente George W. Bush, tra le altre cose, afferma che la minaccia dall’Iraq è costituita proprio dalla costruzione di armi di distruzioni di massa, che sarebbe provata dall’acquisto di uranio dal Niger. Sia Valerie che suo marito sanno che in realtà non esiste alcuna prova di ciò, e Joe, in particolare, decide di esporsi pur di contrastare la manipolazione d’informazioni attuata dall’amministrazione Bush al fine di giustificare l’intervento militare. Nel luglio del 2003, pochi mesi dopo l’inizio della guerra, Joseph Wilson con un editoriale pubblicato sul New York Times sbugiarda il Presidente raccontando l’esito della sua missione in Niger. In seguito a tale avvenimento, con l’intento di screditare Wilson per difendere la posizione governativa, sempre a mezzo stampa, viene svelata l’identità sotto copertura di Valerie, raccontando la circostanza secondo la quale fu lei a raccomandare il marito perché venisse inviato in Niger ad indagare.

Fair Game – Caccia alla spia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fair Game – Caccia alla spia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Naomi Watts: Valerie Plame

Sean Penn: Joseph C. Wilson

Sam Shepard: Sam Plame

David Andrews: Lewis Libby

Noah Emmerich: Bill

Michael Kelly: Jack

Bruce McGill: Jim Pavitt

Brooke Smith: Diana

Tim Griffin: Paul

Ty Burrell: Fred

David Denman: Dave

Khaled Nabawy: Hamed

Liraz Charhi: dr.ssa Zahraa

Satya Bhabha: Jason Neal

Quinn Broggy: Trevor Wilson

Streaming e tv

Dove vedere Fair Game – Caccia alla spia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.