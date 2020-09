Faccio un salto all’Avana: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Faccio un salto all’Avana, film del 2011 diretto da Dario Baldi, con protagonisti Enrico Brignano e Francesco Pannofino. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fedele e Vittorio Diotallevi sono due fratelli di Roma. Sposati con Annaclara e Laura, figlie di un ricco imprenditore, il commendator Siniscalco. Fedele è rispettoso, mite e dedito alla famiglia e ai propri doveri; al contrario Vittorio è una testa calda padre di due gemelline, Ondina e Delfina, che spesso tradisce la moglie e se ne approfitta degli altri. Un giorno però l’automobile di Vittorio viene rinvenuta sul fondo di un lago e l’uomo viene ritenuto morto, fino al giorno in cui, sei anni dopo, non si scopre che Vittorio vive a L’Avana. Nel tentativo di riportare a casa Vittorio, facendo leva sui suoi sentimenti familiari, Fedele si reca a Cuba, dove scopre che il fratello è conosciuto col nome di El Tiburon ed è famoso per organizzare piccole truffe nei confronti dei turisti insieme alla sua compagna Almadedios.

Faccio un salto all’Avana: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Faccio un salto all’Avana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Fedele Diotallevi

Francesco Pannofino: Vittorio Diotallevi

Aurora Cossio: Almadedios

Cosimo Cinieri: commendator Siniscalco

Paola Minaccioni: Laura

Virginia Raffaele: Annaclara

Grazia Schiavo: Barbara

Antonio Cornacchione: Psicologo

Isabelle Adriani: Eva l’avvocato

Mimmo Mancini: Colonnello Esteban

Streaming e tv

Dove vedere Faccio un salto all’Avana in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

