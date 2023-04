Chi è Fabrizio Rondolino, il giornalista ospite a Oggi è un altro giorno: carriera, età, moglie, figli

Fabrizio Rondolino è un noto giornalista e scrittore, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio. Nato il 26 marzo 1960 a Torino, ha 62 anni ed è un giornalista, scrittore e blogger italiano. Nel corso della sua carriera, ha lavorato per molti anni alla direzione nazionale della Fgci, collaborando con L’Unità e facendo parte dello staff di Massimo D’Alema.

Dopo una laurea in Filosofia teoretica, figlio di Gianni Rondolino, si è dedicato al giornalismo politico. Il suo nome è legato in particolare al giornale di sinistra l’Unità. Ha fatto parte dello staff di Massimo D’Alema, prima come portavoce e poi, quando il politico fu eletto premier, come consigliere per la comunicazione e l’immagine.

È stato anche editorialista del quotidiano La Stampa tra il 1999 e il 2010. Ha collaborato con Vanity Fair e con il settimanale Donna Moderna. Oggi scrive per il Corriere della Sera. È autore del libro “Il nostro PCI. 1921-1991” e di due romanzi: “Un così bel posto” e “Secondo avviso”. Nel 2000 Fabrizio Rondolino è stato consulente speciale per la comunicazione del Grande fratello.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è sposato con Simonetta “Simona” Ercolani. La donna è un’autrice e produttrice televisiva italiana che ha vinto il Premio Flaiano per televisione e radio nel 2001 per il suo ruolo di produttrice del format Sfide. Non è noto se la coppia abbia dei figli.