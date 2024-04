Chi è Fabrizio Lucci, il futuro marito di Vittoria Puccini (ospite a Domenica In)

Chi è Fabrizio Lucci, il futuro marito di Vittoria Puccini, ospite a Domenica In nella puntata di oggi, 21 aprile? Dal 2004 al 2010 la nota attrice, ospite oggi da Mara Venier, ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa, e dal quale ha avuto una figlia. Dal 2013 però il suo compagno è il fotografo Fabrizio Lucci. Compagno di una vita che a breve diventerà suo marito. A svelarlo è stata lei stessa durante un’intervista a Vanity Fair, dove ha confessato di avere in programma il fatidico “sì”.

“Ci sposeremo. Dobbiamo trovare la data”, ha raccontato Vittoria Puccini, annunciando la volontà di coronare la storia con Lucci dopo anni d’amore. Del rapporto con il futuro marito ha raccontato: “Ci siamo conosciuti da adulti. Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro (lui è direttore della fotografia, ndr) e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. C’è sempre qualcosa da scoprire l’uno dell’altro, non cediamo alla routine”.

Un’unione che funziona molto bene anche perché, racconta Vittoria Puccini, i due hanno caratteri complementari, capaci di compensarsi nei momenti di difficoltà. “Di pregi ne ha tanti. Il maggiore è che mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni” spiega l’attrice “Sono uno Scorpione, ansiosa e un po’ negativa: su dieci critiche, nove belle e una brutta, io ricordo la brutta. Invece per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno”.

Ma chi è Fabrizio Lucci, il futuro marito di Vittoria Puccini? Il compagno dell’attrice è nato a Roma il 30 luglio 1961). E’ un direttore della fotografia. Ha lavorato in numerosi progetti televisivi e cinematografici. In televisione esordisce nel 1996 con la serie televisiva italiana Dio vede e provvede. Tra i suoi lavori più famosi troviamo Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi.