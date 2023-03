Chi è Fabrizio Gifuni, l’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Fabrizio Gifuni è senz’altro uno degli attori italiani più apprezzati. Classe 1996, è nato a Roma ed è il figlio di Gaetano Gifuni, noto politico che ha ricoperto cariche importanti come Ministro per i rapporti con il Parlamento, Segretario generale della Presidenza del Senato e Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Fabrizio Gifuni ha conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica a Roma.

Appassionato del mondo della recitazione sin da piccolo, prima di arrivare al cinema e alla televisione, ha avuto una lunga carriera recitando in teatro. Ma qual è la carriera e la via privata di Fabrizio Gifuni? La moglie e i figli? Scopriamolo insieme.

Carriera

Debutta in teatro nell”Elettra’ di Euripide, diretto da Massimo Castri. Continua poi la sua carriera teatrale con registi come Sepe e Terzopoulos, e partecipa a numerose produzioni radiofoniche. Nel 1996 esordisce nel cinema con ‘La bruttina stagionata’ di Anna Di Francisca, ma è nel 2000 che si fa notare come protagonista di “Qui non è il Paradiso” di Gianluca Tavarelli.

Dopo aver interpretato un ruolo nel drammatico “Vite in sospeso” (1998) di Marco Turco, Fabrizio Gifuni viene selezionato dal maestro Gianni Amelio per il cast del suo “Così ridevano”, Leone d’Oro al Festival di Venezia. Tra i film di maggior successo di Gifuni troviamo: La meglio gioventù (2003), Galantuomini (2008), Romanzo di una strage (2011), Fai bei sogni (2014), La belva (2020) e La scuola cattolica (2021). Nel 2014 l’attore vince il David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano, di Paolo Virzì. Nel 2022 Gifuni torna a vestire i panni di Aldo Moro nel film Esterno notte di Marco Bellocchio.

Fabrizio Gifuni: vita privata, moglie e figli

Fabrizio Gifuni è sposato e sua moglie è Sonia Bergamasco, anche lei attrice. L’abbiamo vista recitare nella serie dedicata al commissario Montalbano, dove ha interpretato Livia, la compagna proprio del commissario. Sonia Bergamasco ha partecipato anche a Quo vado? di Checco Zalone e ha lavorato con Paola Cortellesi nella produzione Come un gatto in tangenziale. I due si sono conosciuti e innamorati sul set del film La meglio gioventù. Si sono sposati nel 2000 e insieme hanno due figlie, che si chiamano Valeria e Maria.