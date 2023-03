Fabrizio Corona si scaglia contro Francesca Fagnani per l’intervista a Giacomo Urtis: “Tv fatta male, è cabaret”

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani per l’intervista a Giacomo Urtis

L’ex paparazzo Fabrizio Corona si scaglia contro la giornalista Francesca Fagnani dopo l’intervista a Giacomo Urtis andata in onda a Belve, il programma di Rai 2 trasmesso nella prima serata di martedì 7 marzo.

Durante il faccia a faccia, infatti, Urtis ha confessato di essersi invaghito di Fabrizio Corona, aggiungendo che tra loro in passato c’è “stata intimità”.

Dichiarazioni che non sono andate giù all’ex paparazzo, che sul suo profilo Instagram ha attaccato Francesca Fagnani e il suo programma.

Fabrizio Corona, infatti, prima ha pubblicato una foto di Giacomo Urtis taggando Francesca Fagnani e scrivendo: “Nella nuova versione conduttrice (È lei nella foto)”.

Poi ha scritto: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo”.

Successivamente, l’ex paparazzo ha pubblicato una nuova storia su Instagram sullo share di Belve ironizzando sullo share ottenuto dal programma, a suo dire troppo basso, e aggiungendo una serie di emoticon.